الأحد 03 نوفمبر 2024
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خطوات استخراج كعب عمل 2024 والمستندات المطلوبة

خطوات استخراج كعب
خطوات استخراج كعب العمل 2024، فيتو

تتزايد محركات البحث من قبل المواطنين والشباب الراغب في العمل عن خطوات استخراج كعب العمل 2024 وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل أو مكاتب العمل.

خطوات استخراج كعب العمل 

وتشمل خطوات استخراج كعب العمل 2024 من المنزل ما يلي:

1_الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي

2_ واختيار تسجيل راغبي العمل.

3_ اختيار التسجيل لأول مرة، إن لم تكن سجلت على المنظومة من قبل.
 

4_ إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار خانة رغبة مكان العمل سواء بالداخل أو الخارج أو كعب عمل.

5_ بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم التوجه إلى المديرية التابع لها أو أقرب مكتب عمل لاستلام كعب العمل.

خطوات استخراج كعب العمل 2024، يعد كعب العمل من أهم الأوراق المطلوبة ضمن مسوغات التعيين بأي شركة أو منشأة ويمكن  استخراجه من أي مكتب تشغيل دون التقيد بالنطاق الجغرافي لمحل إقامة المواطن أو المنشأة التى يعمل بها العامل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل  2024

كما أن مكاتب العمل تعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا وعند التوجه لأي مكتب عمل لابد وأن يكون لديك  أصل المؤهل الدراسى وصورة منه وبطاقة الرقم القومى لاستخراج كعب العمل وصورة ضوئية منها وإحضار الموقف من التجنيد وتقدم مكاتب العمل الخدمة فى نفس اليوم مجانا دون أى رسوم.

 

وعن أبرز المعلومات عن إجراءات إصدار كعب العمل 2024 وكيفية استخراجه من مكاتب التشغيل التالي:

1- كعب العمل من أهم الأوراق المطلوبة ضمن مسوغات التعيين بأي شركة أو منشأة.

2 -تستطيع  استخراج "كعب العمل" من أي مكتب تشغيل دون التقيد بالنطاق الجغرافي لمحل إقامة المواطن أو المنشأة التى يعمل بها العامل. 

3-  مكاتب العمل تعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

4- عند التوجه لأي مكتب عمل لابد وأن يكون لديك  أصل المؤهل الدراسى وصورة منه. 

5- بطاقة الرقم القومى لاستخراج كعب العمل وصورة ضوئية منها.

6- للذكور لابد من إحضار الموقف من التجنيد.

7- تقدم مكاتب العمل الخدمة فى نفس اليوم مجانا دون أى رسوم.

8_ العامل الفني يتقدم بأصل شهادة قياس مستوى المهارة، أو ترخيص مزاولة الحرفة، أو شهادة الخبرة بالنسبة للحرف الواردة بالقرار الوزاري، للمادة (139) من القانون (12) لسنة 2003، للاطلاع عليها.

9- أصل رخصة القيادة للسائقين "للاطلاع"، وتقديم صورة منها، وذلك لمهن السائقين.

10- أصل الشهادة الصحية "للعاملين في مجال الأغذية".

11- أصل رخصة مزاولة المهنة للممرضين والممرضات "للاطلاع"، وتقديم صورة منها.

 

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