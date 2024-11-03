انطلاق مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل بأسوان 11 نوفمبر

تستضيف مدينة أسوان خلال الفترة من 11 وحتى 15 من شهر نوفمبر الجاري فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل، والذى يقام بمشاركة عشرات الفنانين المصريين والعرب، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وشريف فتحى وزير السياحة والأثار، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

الاجتماع التنسيقي للمهرجان

وكلف محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين فى وقت سابق بترأس الاجتماع التنسيقي بحضور الدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان، وممثلي قطاعى الثقافة والتربية والتعليم بالمحافظة، تم خلاله مناقشة كافة الاستعدادت اللازمة لخروج دورة هذا العام من المهرجان في أبهى صورها، مع تقديم كل أوجه الدعم لإقامة فعاليات المهرجان فى صورة تتناسب مكانة أسوان التاريخية وما تتمتع به من سمعة عالمية بإعتبارها أحد أهم مقاصد السياحة الثقافية بمصر والعالم.

ومن جانبها وجهت الدكتورة هنا مكرم الشكر لمحافظ أسوان، ونائبه، وأيضًا للواء أيمن الشريف السكرتير العام لتعاونهم المثمر والبناء لإنجاح فعاليات المهرجان، موضحة بأن دورة هذا العام تقام بمشاركة مسرحيين وتشكيليين من عدة دول عربية بينها الأردن، وسلطنة عمان، والسودان، والعراق، وتونس، والكويت وسوف تشهد عروض مسرحية وأنشطة تشكليلية، ومجموعة كبيرة من ورش العمل التي تتوزع على مدن محافظة أسوان، وتهدف لاكتشاف المواهب الفنية والمسرحية بالمدارس، وتنمية مواهبهم، وتشجيعهم على ممارسة الفنون من خلال مسابقات وفعاليات متنوعة تقام برعاية المسرحى الكويتى الكبير الدكتور حسين المسلم، رئيس شرف المهرجان.