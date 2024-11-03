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أخبار مصر

وزيرة التضامن تجري جولة مفاجئة لمجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال بالإسكندرية

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
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أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم جولة مفاجئة خلال زيارتها لمحافظة الإسكندرية لعدد من الدور والوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وذلك للوقوف على سير العمل بالدور والوحدات والإدارات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للأبناء والمواطنين.

 



واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها المفاجئة بتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال بشرق الإسكندرية، وذلك للإطلاع على الخدمات المقدمة للأبناء داخله، حيث يستقبل الأطفال من سن 6 أعوام وحتى 18 عامًا، وتفقدت الورش التدريبية بالمجمع والتي تضم "ورشة نجارة، ورشة خياطة، ورشة كهرباء، ورشة ورشة طباعة".

كما حرصت على تفقد الفصل التأسيسي داخل المجمع، والإطلاع على الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها للأبناء داخله، فضلا عن حرصها على الاطلاع على النظام الإداري داخل المجمع ودورة العمل.

كما أجرت الدكتورة مايا مرسي زيارة مفاجئة لوحدة بوالينو امبروزو التابعة لإدارة وسط الاجتماعية بالمحافظة، والتقت عددًا من المواطنين داخله، واستمعت لمطالبهم، موجهة بسرعة التدخل وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على خدمات الوزارة.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة بعدد من المواطنين في أحد شوارع المحافظة، واستمعت لمطالبهم، موجهة فريق عمل الوزارة بدراسة كافة المطالب والعمل عليها، ومنها  الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والدعم النقدي " تكافل وكرامة"، وطالبي الأبحاث الاجتماعية.

 

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