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التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 934 بلاغًا خلال أكتوبر

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع خلال شهر أكتوبر الماضي في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التعامل مع ٩٣٤ بلاغا.

وتنوعت البلاغات بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة إنجاز ١٠٠%، وتصدرت محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد قائمة التدخلات.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة "خط نجدة الطفل"،  والجهات الأخرى تم التدخل مع ٣١٠ بلاغات، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 445 حالة، إضافة إلى إيداع ٦٠ حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى.

كما أنه من  خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد ٥٥ حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيدًا لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى.

وفيما يخص تعامل فريق التدخل السريع مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تم رصد بها عدة مخالفات من شأنها تعريض النزلاء للخطر سواء أطفال أو مسنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات لسحب النزلاء من هذه المؤسسات الاجتماعية والتنسيق مع الجهات الأخرى المحلية.

كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد ٦٢ دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.

والجدير بالذكر أن الفريق منذ إطلاقه عام ٢٠١٤ تعامل مع ما يقارب ٣٣ ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.

ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة"١٦٤٣٩" والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "١٦٥٢٨" أو الخط الساخن لأبناء مصر " ١٩٨٢٨" من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القومي للطفولة والامومة المجلس القومى للطفولة والأمومة فريق التدخل السريع مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وزيرة التضامن الاجتماعي

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