وكيل زراعة البحيرة يستمع لشكاوى العاملين بإدارة وادي النطرون

قام الدكتور حسني عطية عزام،وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بزيارة الإدارة الزراعية بوادى النطرون، يرافقه المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة، تفقد خلالها جميع أقسام الإدارة، وكان في استقباله المهندس صبحي اللوندي مدير الإدارة الزراعية، حيث تم عقد اجتماع مع العاملين بالإدارة الزراعية وذلك بعد تفقد أقسام الإدارة والاستماع إلى العاملين وتذليل كافة المشاكل وحلها فورا.

التعاون مع جميع الجهات من أجل مصرنا الحبيبة

أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة،على أهمية أن يعمل الجميع بروح الأسرة الواحدة لان قطاع الزراعة من أهم القطاعات فى مصر وعليه مسئوليات كثيرة لذلك فعلينا ان نتعاون جميعا من أجل نجاح المنظومة بالكامل فى نطاق محافظة بالبحيرة، بالإضافة إلى التعاون مع جميع الجهات من أجل مصرنا الحبيبة، مشيرا أيضا على سرعة توجيه مديري الجمعيات الزراعية بالإدارات، بسرعة الانتهاء من إدخال الحصر الزراعي للموسم الشتوى، ووجه بحل أي مشكلة تتعلق بكارت الفلاح من خلال التواصل مع بنك القرية لتوفير الكروت لكافة المزارعين حتى يتمكنوا من حصولهم على حقوقهم من الأسمدة المدعمة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

سرعة إجراء حصر كامل لجميع المخالفات

طالب الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة، بضرورة الاهتمام بحماية الأراضي، مشددًا على تنفيذ القانون ضد أي متعد على الأرض الزراعية، مشيرًا إلى سرعة إجراء حصر كامل لجميع المخالفات، التي تمت حتى يتم الاستعداد للحملات المكبرة التي تشارك فيها كافة أجهزة الدولة للقضاء على حالات التعدي على الأرض الزراعية، مع مراجعة تلك المخالفات، وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة مع عمل محاضر التطوير وإثبات الحالة ومحاضر الاستكمال.

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