مصرع طفل وإصابة 12 شخصَا في حوادث متفرقة بالشرقية

حوادث محافظة الشرقية، شهدت المحافظة الساعات الماضية حوادث متفرقة على الطرق الرئيسية أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 12 شخصًا بينهم حالات خطرة.

نزيف الأسفلت مستمر،وفاة طفل سوري واصابة 12 شخصا بالشرقية

وكان مرفق اسعاف المحافظة تلقى إخطارًا بوقوع عدة حوادث على بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة الأول بطريق “العاشر من رمضان - بلبيس” إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ونتج عنه إصابة 8 اشخاص بجروح متفرقة بالجسد.

وبانتقال قوة أمنية الي مكان الحادث وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج اللازم ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية مرة ثانية.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق “بلبيس اتجاه العاشر من رمضان”

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق" بلبيس اتجاه العاشر من رمضان إثر انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة واختلال عجلة القيادة من يد سائقها

بانتقال قوات الشرطة جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقي العلاج اللازم ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وفاة طفل سورى الجنسي صدمته سيارة طائشة أثناء عبوره الطريق

لقي طفل سورى الجنسية يدعى"بلال.أ.ع"13 سنة مصرعه متأثرا باصابته بنزيف داخلي وكسور متعددة، إثر تعرضه لحادث سير بمنطقة الأردنية خلف نادي المهندسين بمدينة العاشر من رمضان.

جرى إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنه وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية فيها من عدمه.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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