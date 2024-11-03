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حوادث

الأمن الاقتصادي يحرر 9 آلاف و688 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الأمن الاقتصادي
الأمن الاقتصادي يحرر9 آلاف و688 قضية متنوعة من بينها سرقة ك

 شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

تحرير 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1381 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 7 آلاف و741 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 452 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 114 قضية متنوعة.

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الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الادارة العامة لشرطة النقل الأجهزة الأمنية الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

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