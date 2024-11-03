كولر يجتمع مع يوسف أيمن في مران الأهلي

النادي الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع يوسف أيمن مدافع الفريق على هامش مران الفريق اليوم من أجل تحضيره نفسيًّا لرد الانتقادات التي تعرض لها أمس بعد مشاركته في الشوط الأول من مباراة سيراميكا والتي ظهر فيها بشكل غير مرضي لطموحات جماهير الأهلي.

وقام كولر باستبدال يوسف أيمن بين شوطي مباراة سيراميكا كليوباترا أمس مؤكدًا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه فضل استبدال اللاعب من أجل الحفاظ عليه.

وتأكد غياب أشرف داري مدافع الأهلي عن قائمة الأهلي أمام زد الخميس القادم بسبب استمرار إصابته في كاحل القدم حيث حصل كولر علي تقرير طبي يؤكد عدم جاهزية اللاعب ومن ثم خروجه من الحسابات الفنية.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمواجهة زد الخميس القادم وأيضًا الحديث عن سلبيات وإيجابيات مباراة أمس أمام سيراميكا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في ضربة البداية للموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره زد الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء الخميس المقبل بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري.