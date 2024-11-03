تحرير 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 39 ألفا و745 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 20 ألفا و829 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1723 مخالفات السير بدون ترخيص و20 مخالفة موقف عشوائي و1761 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و18مخالفة دراجة نارية و12 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.