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حوادث

أمن المنافذ يضبط 62 قضية متنوعة وينفذ 243 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

أمن المنافذ يضبط
أمن المنافذ يضبط 62 قضية متنوعة وتنفيذ 243 حكما قضائيا

 نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية, بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 62 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

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وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط 17 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و42 قضية فى مجال الأمن العام، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 243 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 2672 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده  وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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الامن العام هجرة غير الشرعية تزوير المستندات تنس تهريب البضائع قطاع أمن المنافذ مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وزارة الداخلية

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