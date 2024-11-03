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فريق “سلام لاب” بحفريات المنصورة يشارك بمؤتمر بالولايات المتحدة (صور)

مشاركة حفريات المنصورة،
مشاركة حفريات المنصورة، فيتو

قدّم أربعة باحثين من فريق “سلام لاب” التابع لمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، وهم شروق الأشقر، عبدالله جوهر، بلال سالم، وحسام السقا، أبحاثهم العلمية في مؤتمر جمعية الحفريات الفقارية، الذي عُقد في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من ٢٩ أكتوبر حتى ٢ نوفمبر لعام ٢٠٢٤.

المؤتمر من أكبر التجمعات العلمية في هذا التخصص

يُعد المؤتمر من أكبر التجمعات العلمية في هذا التخصص، ويضم آلاف العلماء من جميع أنحاء العالم.

تضمنت مشاركة الباحثين ثلاث محاضرات وبوستر، تمكّنوا من خلالها من عرض أحدث الاكتشافات التي يعمل عليها الفريق المصري.

أكثر من ٣٥ بحثًا دوليًا منشورًا

 تُعد هذه المشاركة العاشرة على التوالي لمركز جامعة المنصورة لـ الحفريات الفقارية في هذا المؤتمر، مما يعكس التزام المركز المستمر بالبحث العلمي والتواصل مع المجتمع العلمي الدولي. كما يمتلك المركز أكثر من ٣٥ بحثًا دوليًا منشورًا، إلى جانب أكثر من ٦٠ ملخصًا بحثيًا عُرضت في محافل علمية عالمية، مما يعزز من مكانته كأحد المراكز البحثية الرائدة في المنطقة.

حسام السقا يتسلم جائزة من جوائز المؤتمر المخصصة لدعم الباحثين الشباب الواعدين

 

وفي ختام المؤتمر، تسلّم الباحث حسام السقا جائزة من جوائز المؤتمر المخصصة لدعم الباحثين الشباب الواعدين، في خطوة تعكس التقدير الدولي لمواهب المركز وإنتاجه العلمي.

دعمٍ مستمر من مركز البحوث بجامعة المنصورة

 

يحظى المركز بدعمٍ مستمر من مركز البحوث بجامعة المنصورة، مما يمكّنه من تطوير أبحاثه ودعم الجيل الصاعد من الباحثين. ويمضي مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بخطى ثابتة نحو العالمية، ويواصل خططه الرامية إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين المتخصصين في هذا المجال، الذي كان تاريخيًا محتكرًا على الدول المتقدمة.

المركز قد حقق العديد من الاكتشافات البارزة

وجدير بالذكر أن المركز قد حقق العديد من الاكتشافات البارزة على مدار الأعوام الماضية، من أهمها منصوراصورس، وهو نوع جديد من الديناصورات عُثر عليه في مصر، وتوتسيتس، وهو أحد الحيتان القديمة الذي حصل مؤخرًا على لقب موسوعة جينيس كأصغر حوت في مملكة الحيتان القديمة. هذه الاكتشافات المتميزة تُعتبر من الإنجازات العلمية البارزة للمركز، وتضعه في مكانة متقدمة بين مراكز البحوث العالمية.

مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

اكتشاف حفريات ديناصور على جزيرة نائية بهونج كونج

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