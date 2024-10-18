الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

كركز الحفريات بجامعة
كركز الحفريات بجامعة المنصورة د هشام سلام، فيتو

كشف  الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقارية في جامعة المنصورة، عن دخول المركز موسوعة جينيس للأرقام القياسية.


مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة في موسوعة جينيس

وأضاف أن ذلك جاء لامتلاك مركز الحفريات بجامعة المنصورة على أصغر حفرية للحيتان القديمة من العائلة الملكية للبحار القديمة، ممثلة في حفرية "توتسيتس"، والتي تم تسميتها على شرف الملك توت عنخ آمون، بعد اكتشافها في صخور يعود عمرها إلى 41 مليون سنة من مصر! وذلك لأول مرة يحصل في تاريخ جامعة المنصورة.
 

اكتشاف أصغر حفرية للحيتان القديمة توتسيتس

وكان الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، قد قال إن اكتشاف الحوت الجديد الذي يعد أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة، بدأ اكتشافه عام 2017 وعكف الفريق البحثى على دراسته ومقارنة اجزائه من خلال فريق بحث مصرى وتم العمل في صمت على مدار 6 سنوات، لاستكمال هذا الاكتشاف العظيم بدعم كبير من جامعة المنصورة، وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف الضخم بعد البحث الدقيق في تفاصيل الحوت وأبعاده وطوله وارتفاعه وعمره.

وأشار إلى أن الجامعة هي الداعم الأكبر لهذا الاكتشاف العظيم من حيث التمويل حيث كانت تتكلف الرحلة الواحدة ما يقرب ربع مليون جنيه، وتم تقديم إجمالى دعم٢ مليون و٧٥٩ الف للرحلات الاستكشافية الأخيرة إيمانا من الجامعة بأهمية هذه الاكتشافات وتحقيقا لرؤية الجامعة فى تطور البحر العلمى والنشر الدولى 


وقد تم الإعلان عن هذا الاكتشاف وظهوره  إلى النور بجهود فريق البحث المكون من الدكتور هشام سلام مؤسس قسم الحفريات داخل الجامعة وتم نشر هذا البحث في مجلة نيتشر العالمية. 

ويعد هذا الحوت أصغر وأقدم الحيتان، وتم تسميته توتسيتس تمينا بالملك المصري توت عنخ آمون لأنه مات في عمر صغير مثل الملك الصغير، وكان ملكا للبحار القديمة وقتها وبالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ويبلغ طول الحوت 2.5 متر بينما يبلغ وزنه 187 كيلو.

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

بوتين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاستكشاف أسلاف الحيتان الحوت الجديد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الملك توت عنخ امون توت عنخ امون جينيس للارقام القياسية مجلة نيتشر العالمية موسوعة جينيس للأرقام القياسية مركز الحفريات

مواد متعلقة

عمرها 237 مليون سنة، اكتشاف أقدم حفريات لزواحف في البرازيل

وادي الحيتان بالفيوم بين الحقائق العلمية والخرافات.. حفريات يرجع عمرها لـ 40 مليون عام.. متحف طبيعي يكشف أسرار المحيطات القديمة

اكتشاف حفريات نادرة للبشر الأوائل في إندونيسيا

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 18- 10- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدلة حدوث عذاب القبر والأسباب المنجية منه

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

المزيد
الجريدة الرسمية