مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

كشف الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقارية في جامعة المنصورة، عن دخول المركز موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة في موسوعة جينيس

وأضاف أن ذلك جاء لامتلاك مركز الحفريات بجامعة المنصورة على أصغر حفرية للحيتان القديمة من العائلة الملكية للبحار القديمة، ممثلة في حفرية "توتسيتس"، والتي تم تسميتها على شرف الملك توت عنخ آمون، بعد اكتشافها في صخور يعود عمرها إلى 41 مليون سنة من مصر! وذلك لأول مرة يحصل في تاريخ جامعة المنصورة.



اكتشاف أصغر حفرية للحيتان القديمة توتسيتس

وكان الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، قد قال إن اكتشاف الحوت الجديد الذي يعد أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة، بدأ اكتشافه عام 2017 وعكف الفريق البحثى على دراسته ومقارنة اجزائه من خلال فريق بحث مصرى وتم العمل في صمت على مدار 6 سنوات، لاستكمال هذا الاكتشاف العظيم بدعم كبير من جامعة المنصورة، وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف الضخم بعد البحث الدقيق في تفاصيل الحوت وأبعاده وطوله وارتفاعه وعمره.

وأشار إلى أن الجامعة هي الداعم الأكبر لهذا الاكتشاف العظيم من حيث التمويل حيث كانت تتكلف الرحلة الواحدة ما يقرب ربع مليون جنيه، وتم تقديم إجمالى دعم٢ مليون و٧٥٩ الف للرحلات الاستكشافية الأخيرة إيمانا من الجامعة بأهمية هذه الاكتشافات وتحقيقا لرؤية الجامعة فى تطور البحر العلمى والنشر الدولى



وقد تم الإعلان عن هذا الاكتشاف وظهوره إلى النور بجهود فريق البحث المكون من الدكتور هشام سلام مؤسس قسم الحفريات داخل الجامعة وتم نشر هذا البحث في مجلة نيتشر العالمية.

ويعد هذا الحوت أصغر وأقدم الحيتان، وتم تسميته توتسيتس تمينا بالملك المصري توت عنخ آمون لأنه مات في عمر صغير مثل الملك الصغير، وكان ملكا للبحار القديمة وقتها وبالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ويبلغ طول الحوت 2.5 متر بينما يبلغ وزنه 187 كيلو.