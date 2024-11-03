محافظة الجيزة: إزالة 72 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة (صور)

أعلنت محافظة الجيزة عن إزالة 72 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية الرامية إلى استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي عليها.

وأوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه الحملة تأتي في إطار المرحلة الأولى من الموجة الـ24 للإزالات، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالف للقانون.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة العديد من المباني غير المرخصة، الأسوار، والأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.

إزالة 31 حالة بناء مخالف

وشملت الحملة إزالة 31 حالة بناء مخالف شملت غرفًا مشيدة وأسوارًا في مناطق مختلفة بمركز الواحات البحرية، بالإضافة إلى إزالة 41 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة شملت غرفًا غير مسقوفة وأسوارًا في نطاق مدينة الباويطي وقري منديشة والقصر، واسترداد مساحة إجمالية تبلغ 256 فدانًا من الأراضي الزراعية.

وأوضح محافظ الجيزة أن سبب الإزالات كان عدم الجدية في تقنين الأوضاع وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة للبناء.



وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة ستواصل جهودها في مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأنها لن تتهاون مع أي مخالف للقانون.