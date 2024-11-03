حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة بالأقصر

شن مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة استهدفت منطقة شارع المحطة وميدان ابو الحجاج.

مجلس مدينة الأقصر



واوضح رئيس مدينة الأقصر أن الحملة أسفرت عن التحفظ علي عدد (2) عربة حنطور مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أن هناك تعليمات من محافظ الأقصر باتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني او عدم إرتداء الحفاضات للخيل، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة، حيث سيتم المصادرة النهائية للعربة وعدم الترخيص لها.



يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقى الحنطور، بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشوية الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.

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