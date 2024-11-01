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جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر تستعد لمسابقة "إبداع" بورشة إعداد ممثل (صور)

جامعة طيبة التكنولوجية
جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر تستعد لمسابقة إبداع

 دشنت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، برعاية الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، ورشة عمل متخصصة في إعداد الممثل لطلاب الجامعة الموهوبين، في إطار حرصها على رعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم.

 

طلاب جامعة طيبة التكنولوجية 

 وتهدف الورشة التي قدمها أحمد عبد الجواد، إلى تجهيز الطلاب للمشاركة في مسابقة إبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تدريبهم على مجموعة من المهارات الأساسية التي يحتاجها الممثل الناجح، مثل التركيز وتنشيط الذاكرة وتقوية الخيال، والتي تساعدهم على اكتشاف قدراتهم الإبداعية وتطويرها.

من جانبه أكد الدكتور عادل زين الدين، أهمية مثل هذه الورش في صقل مواهب الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين وتوفير البيئة المناسبة لتطوير إبداعاتهم.

 

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