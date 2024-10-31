مدير تعليم قنا يتسلم مهام عمله ويعقد اجتماعًا مع مديرى عموم الإدارات (صور)

تسلم هانى عنتر مهام مهام عمله كوكيل لوزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، وبدأ مهام عمله بزيارة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمكتبه.

أعرب "عنتر" عن بالغ سعادته وتقديره بثقة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، مؤكدا عزمه استكمال مسيرة دعم المنظومة التعليمية على أرض، المحافظة بكل أطيافها من معلمين وطلاب وأولياء الأمور.

وعقب ذلك ترأس مدير تعليم قنا بمكتبه اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور مديري عموم التعليم الفني والتعليم العام والشئون المالية والإدارية وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة وأشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي وسومية عبد الفتاح مدير شئون الطلاب والامتحانات.

شدد مدير التعليم على تخصيص الفترة الأولى من اليوم للمتابعة الميدانية على المدارس بالتنسيق مع وكيل الإدارة التعليمية لتنوع خط السير المحدد سلفا.

عقد اجتماعات فردية بقنا

كما أكد على فتح الأبواب واستقبال الشكاوى بالمكتب بشكل مباشر ومراعاة التسلسل الإداري في عرضها ومراعاة الظروف المرضية والاجتماعية الملحة،كذلك تطبيق القواعد وعدم التهاون في تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لكثافات الفصول وسد العجز بالمدارس.

وأكد على عقد اجتماعات فردية مع كل إدارة على حدة للتعرف على منظومة العمل بها وتفعيل دور القيادات الوسطى.

ووجه وكيل وزارة التعليم خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة العمل بروح التعاون والفريق الواحد للارتقاء بالعمل والنهوض به على الدوام.