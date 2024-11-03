الأوقاف: انعقاد 35 مجلس فقه تحت عنوان "أحكام الجنائز" ضمن مبادرة بداية

عقدت وزارة الأوقاف (35) مجلس فقه، تحت عنوان:"أحكام الجنائز (3) أحكام صلاة الجنازة، وصلاة الغائب " وذلك مساء السبت 2/11/2024م، على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة، عقد البرنامج في العديد من المساجد، والتي منها: مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)

وفي مديرية أوقاف الجيزة، عقد البرنامج بالعديد من المساجد، والتي منها: مسجد المحروسة- المهندسين، ومسجد المجمع الإسلامي أ- الشيخ زايد- 6 أكتوبر.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، عقد البرنامج في المسجد الكبير- الخصوص.



وفي مديرية أوقاف الدقهلية، عقد البرنامج في مسجد النصر بمدينة المنصورة، ومسجد العدالنة- ميت النحال- مدينة دكرنس.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، عقد البرنامج في مسجد السد العالي– دمنهور.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، عقد البرنامج في مسجد البقلي– منطقة سيد البيسري- غرب أسيوط.

وفي مديرية أوقاف المنوفية، عقد البرنامج في مسجد سيدي خميس- شبين الكوم.

وفي مديرية أوقاف الفيوم، عقد البرنامج في مسجد الصعيدي الكبير- مركز الفيوم جنوب، ومسجد الرحمة – عزبة حنين- الشواشنة.

وفي مديرية أوقاف الغربية، عقد البرنامج في مسجد سيدي أحمد البدوي- طنطا أول، ومسجد عبد المجيد قادوس- المحلة.

وفي مديرية أوقاف الشرقية، عقد البرنامج بالعديد من المساجد، منها مسجد أبو عبيدة بن الجراح- ميت بشار- منيا القمح، ومسجد زاد المعاد – العاشر من رمضان.



وفي مديرية أوقاف بني سويف، عقد البرنامج في مسجد الحسن البصري- شرق النيل - بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ، عقد البرنامج في مسجد عبد العال- دسوق قبلي.

وفي مديرية أوقاف قنا، عقد البرنامج في مسجد سيدي عبد الرحيم- بندر قنا.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، عقد البرنامج في مسجد عبد الحليم محمود- العصافرة.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر، عقد البرنامج في مسجد الميناء الكبير بالغردقة.



وفي مديرية أوقاف المنيا، عقد البرنامج في مسجد الحاج فكري- مركز ملوي، ومسجد العرفاني- بندر ملوي.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وفي ضوء نشاطها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.