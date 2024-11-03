بتكلفة 117 مليون جنيه، رصف 37,3 كيلو ضمن الخطة الاستثمارية للأقصر (صور)

أعلنت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 37,3 كم وتنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال 13 كم على مستوى مدن ومراكز المحافظة بقيمة 117,62 مليون جنيها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 وحتى الوقت الحالي.

الخطة الاستثمارية بالأقصر

ففي مدينة الأقصر، تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 11,7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5,500 كم، شملت رصف شارع بجوار موقف الزناقطة وامتداده بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وشارع من بنزينة عواد حتي الفرقة 15 بحي المطار بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع السوفوتيل من مدخل الشونة حتي حدود الزينية بحي شمال، ورصف شارع احمد عرابي بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شوارع منطقة الجميلي وتفرعاتها بحي جنوب بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع البغولة بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وشوارع منطقة البحاروة بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وتنفيذ أعمال انترلوك داخل المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5 كم بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

وفي مدينة الزينية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7,600 كم، شملت استكمال رصف طريق السوفوتيل مزدوج بطول 500 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف طريق كوبري عبدالحق بطول 1 كم بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف طريق طراد النيل بطول 2 كم بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع شق الساقية بطول 300 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع مزلقان الصعايدة بطول 300 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

وفي مدينة إسنا تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5 كم، تضمنت رصف شارع ترعة اصفون الشرقي بداية من موقف المطاعنة حتي الخزانية بطول 2 كم، وعرض 15 متر بنسبة تنفيذ بلغت100 %، كما تم رصف شارع كوبري الطوايع الجديد بطول 700 م بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف شارع الشيخ خليل عسكر بطول 500 م بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف شارع الوصلة امام محطة 6 بطول 500 م، بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف شوارع منطقة المحكمة بطول 2.500 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف تفرعات شارع ترعة أصفون الشرقي بطول800 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف شارع الوحدة الصحية بالقريا بطول250 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

وفي مدينة البياضية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع البياضية بإجمالي أطوال بلغت 5 كم، شملت إعادة رصف شارع الذهبي من مسجد الذهبي حتي كوبري جبر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وانشاء واعادة رصف تفرعات شارع مصطفي كامل من مجلس المدينة حتي نجع الشيخ علي الجانبين بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وشارع داير الناحية من العصارة حتي دبة الشيبانية وتفرعاته بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وانشاء ورصف شارع الشغايبة بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف تفرعات شارع ابو بكر الصديق علي الجانبين بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف تفرعات شارع الذهبي الغربي بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف منطقة دبة سلام بتفرعاتها بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع احمد رضوان بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع مدرسة نجع الشيخ بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف شارع ابو بكر الصديق بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

وفي مدينة القرنة تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 2 كم، شملت رصف منطقة السيول بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وباقي منطقة الارامل بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

يأتي في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق وتحقيق السيولة المرورية تماشيا مع خطة التنمية التى تشهدها المحافظة والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.