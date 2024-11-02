إنطلاق فعاليات "أهل مصر" للورش الفنية والحرفية بثقافة الأقصر (صور)

شهد قصر ثقافة الأقصر، أولى فعاليات الورش الفنية والحرفية للأسبوع الثقافي الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، باستضافة 200 طفل من المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر"الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، الوادي الجديد، مطروح، والأسمرات "القاهرة"، وذلك حتى 8 نوفمبر الحالي.

مشروع أهل مصر للأطفال

استهلت الفعاليات مع ورشة "إعداد ممثل" قام خلالها المخرج محمد فؤاد بتعريف عناصر العرض المسرحي، والمهارات الأساسية الخاصة بحرفية التمثيل ومنها التعبير الجسدي، التعبير الصوتي، النفس، والارتجال.

وفي ورشة "الكتابة المسرحية" تحدث الكاتب والسيناريست وليـد كمال، عن تعزيز مهارات الكتابة، مع توضيح أهم التقنيات، مقدما بعض النصائح بشأن الترشح لجائزة الدولة للمبدع الصغير.

وخلال ورشة الكتابة الشعرية قدم الشاعر مدحت العيسوي، شرحا وافيا لعناصر وأساسيات الشعر، بجانب الاستماع لبعض أعمال الأطفال،وبدوره قام الفنان ماهر كمال خلال ورشة الموسيقى، باختبار الأصوات وتدريب الأطفال على مجموعة من الأغنيات، وتعريفهم بالسلم الموسيقي.

وتواصلت فعاليات الورش الحرفية مع ورشة "فن الخيامية" أوضح خلالها المدرب عماد عاشور تاريخ هذا الفن ونشأته، مع التعريف بأنواع الغرز، استعدادا للبدء في تنفيذ التصميمات على القماش.

وخلال ورشة الأركت عرّف المدرب حسني إبراهيم الأطفال على الأدوات المستخدمة في قص الأعمال الفنية المراد تجهيزها، بدورها قامت المدربة منى عبد الوهاب في ورشة تصميم حقائب بالخرز بالتعريف بالأنواع المختلفة والخيوط، وكيفية انتقاء الألوان.

وناقشت المدربة نجوى عبد العزيز في ورشة "إعادة التدوير" كيفية إعادة الاستفادة من القماش غير المستخدم لعمل تصميمات تستخدم في المنزل كالخداديات والمفروشات.

وفى ورشة "تصميم الإكسسوارات" قامت المدربة يارا محمد بتعريف الأطفال بأنواع الأحجار والأدوات المستخدمة، وخلال ورشة الأراجوز تناول الفنان ناصر عبد التواب تاريخ هذا الفن وخامات تصميم العروسة الشعبية، والأجزاء التي تتكون منها، بجانب تدريبات على تصميم الوجه الخاص بها.

أما في ورشة "التصميم الفني" فقدم الفنان وائل عوض شروحا حول عناصر التصميم لتقديم عمل احترافي، تلاها تدريبات لعمل تصميمات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة وأخرى تعبّر الجمهورية الجديدة.

واختتم اليوم مع ورشة تحريك العرائس، أوضح خلالها المدرب جمال الشرنوبي، كيفية تصميم الدمية وطرق تحريكها، مع الاستعانة بصوت مناسب سواء صوت الشخص نفسه أو آخر مسجل.

الأسبوع الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية تنظمه هيئة قصور الثقافة وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر (أطفال)، ويقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر، برئاسة حسين النوبي.

ويتضمن الأسبوع 14 ورشة فنية وحرفية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية منها: متحف التحنيط، معبد الكرنك، متحف الأقصر، معبد الدير البحري معبد الأقصر، تختتم بجولة حرة بأسواق وكورنيش المحافظة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة، والشباب، والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

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