تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق محدود شب في مخلفات بموقف عبد المنعم رياض بوسط البلد، دون تسجيل أي إصابات.

اندلاع حريق في مخلفات بموقف عبد المنعم رياض



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمخلفات بموقف عبد المنعم رياض.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، تمت السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.