تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بحيازة مخدرات في السلام
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام 15 يوما على ذمة التحقيق.
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم شحنة من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول السلام.
حيث ضبط بحوزة المتهمين 50 كيلو جرام حشيش، 1.600 كيلو جرام بودر "الحشيش الإصطناعى" وطبنجة وعدد من الطلقات، 3 أسلحة بيضاء، دراجة نارية، وميزان حساس.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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