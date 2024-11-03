الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بحيازة مخدرات في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام 15 يوما على ذمة التحقيق.


البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم شحنة من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول السلام.


حيث ضبط بحوزة المتهمين 50 كيلو جرام حشيش، 1.600 كيلو جرام بودر "الحشيش الإصطناعى" وطبنجة وعدد من الطلقات، 3 أسلحة بيضاء، دراجة نارية، وميزان حساس.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنح السلام مخدر الحشيش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

مواد متعلقة

تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بحيازة كمية من مخدر GHP بمدينة نصر

ضبط كمية من مخدر GHP بـ 19 مليون جنيه في مدينة نصر 

إحالة المتهمين بمحاولة تهريب كمية من مخدر الشابو بمطار القاهرة للجنايات

الأكثر قراءة

رسائل قوية من السيسي لصندوق النقد الدولى لراحة المصريين

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، رسائل هامة من مديرة صندوق النقد الدولي للرئيس السيسي

بانخفاض يصل لـ 7 جنيهات، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

السيسي لصندوق النقد الدولي: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار

بيع الأصول كلمة السر، خبير يكشف أبعاد تقرير فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر

صندوق النقد الدولي يشيد ببرنامج الإصلاح ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جي إيه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الواقعة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads