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حوادث

حبس تشكيل عصابي متهم بحيازة 50 كيلو جرام من الحشيش المخدر في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة السلام بحبس تشكيل عصابي متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم شحنة من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول السلام.


حيث ضبط بحوزة المتهمين 50 كيلو جرام حشيش، 1.600 كيلو جرام بودر "الحشيش الإصطناعى" وطبنجة وعدد من الطلقات، 3 أسلحة بيضاء، دراجة نارية، وميزان حساس.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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نيابة السلام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة قسم شرطة اول السلام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على

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