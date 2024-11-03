الأحد 03 نوفمبر 2024
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ضبط 110 حالات إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة

حملة رفع اشغال بالبحيرة
حملة رفع اشغال بالبحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة،  حملـة إشغالات مكبرة تحت قيادة مراد مسعود رئيس المركز والمدينة بهدف رفع الإشغالات من شوارع المدينة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين مما يخلق حالة من الإنثيابية فى الحركة المرورية ورفع كفاءة معظم الشوارع والميادين وإستقرار بحركة الأسواق والتجمعات السكانية.

ضبط 110 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك

حيث تم رفع الإشغالات بشرق المدينة اسفرت عن ضبط 110 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بشرق المدينة، وتم تحرير ٢ محاضر إشغال طريق وبيئة ونظافة وسرقة كهرباء، وإتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

إزالة جميع الإشغالات المخالفة بالإضافة إلى ضبط وتحرير محاضر بمركز شرطة إيتاى البارود

 

أكد مسعود، على العمل على إزالة الإشغالات والتعديات فورًا وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين بالإشغالات،حيث تم خلال الحملة إزالة جميع الإشغالات المخالفة بالإضافة إلى ضبط وتحرير محاضر بمركز شرطة إيتاى البارود للمخالفين

 

 

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البحيرة إيتاى البارود التعديات الشوارع الميادين التجمعات السكانية

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