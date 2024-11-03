اهل سيدة عثر عليها متوفاة داخل شقتها بالمطرية: "صاحبة سجل مرضي ولا نتهم أحدا"

استمعت نيابة المطرية لأقوال اهل سيدة مسنة عثر عليها متوفاة داخل شقتها. وأكد اهل المتوفاة أنهم لا يشتبهون في أحد جنائيا ولا يتهمون أحدا.

وأضاف أهل المتوفاة أن قريبتهم كانت صاحبة سجل مرضي كبير من السكر والضغط والقلب.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفاة أنه لا توجد إصابات ظاهرية بالجثة، وسلمتها النيابة إلى أسرتها لدفنها بمقابر العائلة.

توفيت نتيجة إصابتها بأمراض الشيخوخة

وكشفت التحريات أن السيدة توفيت نتيجة إصابتها بأمراض الشيخوخة، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها ولا توجد بها بعثرة.

العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة المطرية

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في أحد العقارات بمنطقة المطرية.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن السيدة تبلغ من العمر 80 سنة ترتدي كامل ملابسها.