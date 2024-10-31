مناظرة جثة مسنة عثر عليها في المطرية، لا إصابات ظاهرية وأمراض الشيخوخة السبب

كشفت مناظرة نيابة المطرية لجثة سيدة مسنة عثر عليها متوفاة داخل شقتها، أنه لا توجد إصابات ظاهرية بالجثة، وسلمتها النيابة إلى أسرتها لدفنها بمقابر العائلة.

وكشفت التحريات أن السيدة توفيت نتيجة إصابتها بأمراض الشيخوخة، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها ولا توجد بها بعثرة.

العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة المطرية

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في أحد العقارات بمنطقة المطرية.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن السيدة تبلغ من العمر 80 سنة ترتدي كامل ملابسها.



تم نقل الجثة إلى المشرحة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.