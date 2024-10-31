مناظرة جثة مسنة عثر عليها في المطرية، لا إصابات ظاهرية وأمراض الشيخوخة السبب
كشفت مناظرة نيابة المطرية لجثة سيدة مسنة عثر عليها متوفاة داخل شقتها، أنه لا توجد إصابات ظاهرية بالجثة، وسلمتها النيابة إلى أسرتها لدفنها بمقابر العائلة.
وكشفت التحريات أن السيدة توفيت نتيجة إصابتها بأمراض الشيخوخة، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها ولا توجد بها بعثرة.
العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة المطرية
تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في أحد العقارات بمنطقة المطرية.
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن السيدة تبلغ من العمر 80 سنة ترتدي كامل ملابسها.
تم نقل الجثة إلى المشرحة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.