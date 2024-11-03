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الضويني: التعليم الأزهري يضم أكثر من 2.5 مليون طالب منهم وافدين من 60 دولة

الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر

نقل الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للمشاركين في المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد، موضحًا أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا أن تطوير التعليم يعد قضية أمن قومى.

وكيل الأزهر: تطوير التعليم يجب أن يواكب التكنولوجيا الحديثة وتكييف أنظمة الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن عقد المؤتمر تحت عنوان ضمان الجودة فى ظل الذكاء الاصطناعي يساعد على تطبيق الذكاء بالمؤسسات التعليمية لما للذكاء الاصطناعي من أهمية في تطوير التعليم، مؤكدًا أن تطوير التعليم يجب أن يواكب التكنولوجيا الحديثة وتكييف أنظمة الذكاء الاصطناعي فى التعليم لتلبية متطلبات الطلاب، ومن ثم يجب على مؤسسات التعليمية تطوير أدواتها لضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتطوير المستمر للذكاء الاصطناعي والذس سوف يحدث العالم وخاصة فى المنظومة التعليمية.

الضويني: التعليم الأزهرى يدرس فيه أكثر من 2 ونصف مليون طالب وطالبة

وشدد على أن التعليم الأزهرى،  يدرس فيه أكثر من 2 ونصف مليون طالب وطالبة، منهم أكثر من 60 ألف طالب وافد يدرسون فى الأزهر، والأزهر حريصًا على تطوير التعليم الأزهرى سواء الطالب أو المعلم أو المناهج ومواكبة التطور التكنولوجي والتفاعل مع ما يحمله العصر من تقدم.

وأشار إلى أنه استجابة لتوجيهات شيخ الأزهر الشريف قام الأزهر بإنشاء أكثر من 60 مركزا لنشر ثقافة الجودة لدى أعضاء هيئة التدريس، مطالبا بوضع ميثاق أخلاقى لاستخدام  أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة مسئولة وأخلاقية تحمى حقوق الإنسان وتساعد على الحد من التحيز، كما دعا إلى تعزيز المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص لتطبيق أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي فى العملية التعليمية حتى نضمن بخروج أفضل منتج تعليمى وتطوير العملية التعليمية.

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