تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بحيازة كمية من مخدر GHP بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بحيازة كمية من مخدر GHP بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بالاتجار فى مادة (GHP) المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمي شرطة (أول وثالث مدينة نصر) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



تجديد حبس 3 متهمين بحيازة كمية من مخدر GHP، 15 يومًا

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (19 لترا من مخدر GHP)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(19 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية لأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.