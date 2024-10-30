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اقتصاد

التمثيل التجاري يوضح أهمية دور المكاتب التجارية في دعم الشركات المصرية بالخارج

الوزير المفوض يحيي
الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى

نظم  جهاز التمثيل التجارى، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام، حول آليات التخطيط الاستراتيجى وسبل تحديث وتطوير مؤشرات قياس الأداء والمخصصة للقيادات وأعضاء الادارة العليا بالسلك التجارى. 

 وأكد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، أن ورشة العمل تهدف الى تطبيق استراتيجات التخطيط الاستراتيجى وتطبيق مؤشرات قياس الأداء والاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات للهيئات القائمة على تنمية التجارة والصادرات TSI على مستوى العالم مشيرًا الى ورشة العمل شارك بها أحد الخبراء الدوليين فى هذا المجال بما يساعد على التعرف على كيفية التغلب على التحديات المختلفة فى الأسواق الدولية.

دور المكاتب التجارية فى دعم تواجد الشركات المصرية بالخارج ودعم مشاركتها فى المعارض والبعثات التجارية

وأكد  الواثق بالله اهمية  دور المكاتب التجارية الأساسى والمحورى فى دعم تواجد الشركات المصرية بالخارج ودعم مشاركتها فى المعارض والبعثات التجارية وتوجيه هذا الدعم لصالح جذب الاستثمارات وعقد اتفاقات تجارية واستثمارية من خلال التشبيك مع سلاسل الامداد وشبكات المستوردين والرد على كافة الاستفسارات الفنية وحل المشاكل التجارية التى تتعرض لها فى الأسواق المختلفة. 

 واشار الى غير ذلك من المهام التى تؤكد على الدور الذى تقوم به المكاتب التجارية فى هذا الاطار وهو ناتج عن الخبرة الكبيرة التى يكتسبها أعضاء السلك التجارى فى مجال الدبلوماسية التجارية بحكم تواصلهم المستمر بدوائر الأعمال بالداخل والخارج وقدرتهم على التعامل مع الموضوعات الفنية المرتبطة بالتجارة والاستثمار.

التمثيل التجاري: الصناعات الكيماوية والأسمدة من القطاعات الجاذبة للاستثمار 

التمثيل التجارى: مصر تستهدف تحسين بيئة الاستثمار المحلي والدولي

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