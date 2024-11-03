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أخبار مصر

ضمان جودة التعليم: إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات

الدكتور علاء عشماوي
الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة

تحدث الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المنصة الالكترونية للإطار الوطني للمؤهلات خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنه سيتم من خلال المنصة تصنيف كافة المؤهلات المصرية وتسكينها على المستويات المختلفة للإطار، مما سيتيح لخريجي الجامعات والمؤسسات التدريبية المصرية معادلة مؤهلاتهم بالخارج.

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رئيس جامعة القناة يستقبل فريق ضمان جودة التعليم (صور)

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بحضور وزيري التعليم، انطلاق المؤتمر الدولي السابع لهيئة ضمان الجودة

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: (جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي)، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

ويعد هذا الملتقى الدولي حدثًا سنويًّا تنظمه الهيئة بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين وهيئات ضمان جودة التعليم بعدد من الدول العربية والافريقية.

ويعقد المؤتمر بحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية، وخبراء جودة التعليم والمعنيين. 

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