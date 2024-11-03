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أخبار مصر

بحضور وزيري التعليم، انطلاق المؤتمر الدولي السابع لهيئة ضمان الجودة (صور)

المؤتمر الدولي السابع
المؤتمر الدولي السابع
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انطلق منذ قليل، المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: (جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي)، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

ويعد هذا الملتقى الدولي حدثًا سنويًّا تنظمه الهيئة بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين وهيئات ضمان جودة التعليم بعدد من الدول العربية والافريقية.

ويعقد المؤتمر بحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية، وخبراء جودة التعليم والمعنيين. 

مجلس اعتماد التعليم الهندسي والتكنولوجي ABET

وأضاف الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، بأن الهيئة تنظم المؤتمر هذا العام بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الهندسي والتكنولوجي ABET، واتحاد نيو- انجلاند للكليات والمدارس NEASC، ومبادرة تنسيق معايير جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية HAQAA، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي ANQAHE، والمنظمة الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي ENQA، وبنك المعرفة المصري.

وقال عشماوي: إن هذا الحدث يعد ملتقى فكريًّا وتعليميًّا دوليًّا يتم فيه طرح أحدث الممارسات الدولية الهادفة الى توظيف الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير عمليات الاعتماد. وتستهدف الهيئة سنويًّا جلب أكبر عدد من المنظمات والخبراء الدوليين لعرض خبراتهم على القائمين علي العملية التعليمية، سواء علي مستوى التعليم العالي او التعليم قبل الجامعي لإحداث النقلة النوعية في التعليم المصري، وكخطوة لتدويل التعليم المصري وتعزيز الشراكات الدولية، مما ينعكس على الاعتراف الدولي المتبادل بالمؤهلات الاكاديمية والتدريبية. وبهذا الصدد، سوف تعلن الهيئة في المؤتمر عن اطلاق المنصة الالكترونية للإطار الوطني للمؤهلات والذي سيتم من خلالها تصنيف كافة المؤهلات المصرية وتسكينها على المستويات المختلفة للإطار، مما سيتيح لخريجي الجامعات والمؤسسات التدريبية المصرية معادلة مؤهلاتهم بالخارج. 

كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن بناء شراكات جديدة مع عدة مؤسسات دولية في مجال التعليم والتطوير المهني وبناء القدرات البشرية من أجل الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في ظل الجمهورية الجديدة وبالاتساق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف

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