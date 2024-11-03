جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية مجتمعية إلى منطقة خورشيد

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية اليوم برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة مجمعة إلى منطقة خورشيد بشرق الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإجتماعية لأهالى القرية وذلك بمشاركة عدد من كليات الجامعة فى كافة التخصصات الطبية والمجتمعية والخدمية.

وياتى ذلك استمرارًا لمشاركة جامعة الإسكندرية الفعّالة فى المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية



وأشار الدكتور تامر عبد الله وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، أن إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف عليها بلغ ٥٤٦ حالة في مختلف التخصصات الطبية.

واوضح،أن كلية طب الأسنان شاركت من خلال العيادة المتنقلة لها فى الكشف على عدد من الاهالى، وقامت كلية الصيدلة بتوفير الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تحويل عدد من الحالات إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لاستكمال العلاج.

كما قام الفريق المشارك من كلية التمريض بإجراء قياسات السكر والضغط والفحص المبكر لسرطان الثدى وتقديم نصائح للأهالى عن التغذية السليمة للأطفال، وشارك وفد المعهد العالى للصحة العامة بمجموعة من النشاطات التثقيفية الصحية التوعوية التى استهدفت النساء والأطفال من أهالى المنطقة.

وتم تقديم محاضرات عن طرق التعامل النفسى السليم مع الاطفال فى فترة دخول المدارس، وأهمية الغذاء الصحي المتوازن وطرق تنظيم الأسرة، وطرق المحافظة على الوزن المثالى، وأهمية ممارسة الرياضة، كما قدمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ورشة عمل للتوعية الشاملة للسيدات والأطفال من خلال مجموعة من الفقرات التوعوية الترفيهية