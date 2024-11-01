عمرو يوسف ومي عز الدين يرفعان شعار كامل العدد بمسرحية "قلبي وأشباحه"

رفع النجم عمرو يوسف لافتة كامل العدد طوال أيام عرضه مسرحيته "قلبي واشباحه" في موسم الرياض، المسرحية التي بدأ عرضها يوم ٢٩ من اكتوبر الماضي وتستمر حتى يوم غدا السبت

مسرحية قلبي واشباحه

وتشارك النجم عمرو يوسف في بطولته المسرحية النجمة مي عز الدين، وعدد من نجوم الكوميديا منهم: حمدي الميرغني وحاتم صلاح وسليمان عيد وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، المسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، ويخرجها محمد محمدي.

فيلم درويش

على صعيد آخر، يواصل النجم عمرو عمرو يوسف تصوير فيلم "درويش"، الذي بدأ منذ اسبوعين، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي وتأليف وسام صبري ومن إنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وفوكس للإنتاج والتوزيع وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولته النجوم دينا الشربيني ومحمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب واحمد عبد الوهاب وخالد كمال وإسلام حافظ، ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة.

عمرو هو النجم السينمائي الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال عام ٢٠٢٤ من خلال فيلميه شقو وأولاد رزق والذين تجاوزت إيراداتهما معا حاجز الـ٣٤٠ مليون جنيه.