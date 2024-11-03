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رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم الأحد في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، أعلن اتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم الأحد في افتتاح الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ أو مايعرف ببطولة دوري المحترفين”.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الخامسة اليوم الأحد، حيث يشهد إقامة جميع المباريات بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.

فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الخامسة غدًا الإثنين بإقامة الـ 5 لقاءات المتبقية، وعلى رأسها لقاء بلدية المحلة ضد بروكسي، والمقاولون العرب أمام بترول أسيوط.  

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري المحترفين 

أبو قير للأسمدة ضد لافيينا 2:30 عصرًا 

السكة الحديد مودرن ضد طنطا  2:30 عصرًا

المنصورة ضد القناة  2:30 عصرًا 

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة  2:30 عصرًا 

المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس 2:30 عصرًا

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولي أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من عدد 20  فريق مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وایاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعب، بالإضافة إلى عدد 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

ويتصدر المقاولون ووادي دجلة قمة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل إقامة مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني أ أو مايعرف بدوري المحترفين بمشاركة 20 فريقا.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الخامسة

1- المقاولون العرب 10 نقاط
2- وادي دجلة 10 نقاط
3- بروكسي 8 نقاط
4- أسوان 8 نقاط
5- القناة 7 نقاط
6- كهرباء الاسماعيلية 7 نقاط
7- أبو قير للأسمدة 7 نقاط
8- الترسانة 7 نقاط
9- سبورتنج 5 نقاط
10- لافيينا إف سي 5 نقاط
11- وي 5 نقاط
12- ديروط 4 نقاط
13- بلدية المحلة 4 نقاط
14- السكة الحديد 4 نقاط
15- منتخب السويس 4 نقاط
16- بترول أسيوط 3 نقاط
17- الداخلية 3 نقاط
18- راية 2 نقاط
19- طنطا‏ نقطة واحدة
20- المنصورة بدون نقاط

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري المحترفين

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ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري المحترفين

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