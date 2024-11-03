دوري المحترفين، تُقام اليوم الأحد، مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الخامسة اليوم الأحد، حيث يشهد إقامة جميع المباريات بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.

فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الخامسة غدًا الإثنين بإقامة الـ 5 لقاءات المتبقية، وعلى رأسها لقاء بلدية المحلة ضد بروكسي، والمقاولون العرب أمام بترول أسيوط.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري المحترفين

أبو قير للأسمدة ضد لافيينا 2:30 عصرًا

السكة الحديد مودرن ضد طنطا 2:30 عصرًا

المنصورة ضد القناة 2:30 عصرًا

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة 2:30 عصرًا

المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس 2:30 عصرًا

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الخامسة

1- المقاولون العرب 10 نقاط

2- وادي دجلة 10 نقاط

3- بروكسي 8 نقاط

4- أسوان 8 نقاط

5- القناة 7 نقاط

6- كهرباء الاسماعيلية 7 نقاط

7- أبو قير للأسمدة 7 نقاط

8- الترسانة 7 نقاط

9- سبورتنج 5 نقاط

10- لافيينا إف سي 5 نقاط

11- وي 5 نقاط

12- ديروط 4 نقاط

13- بلدية المحلة 4 نقاط

14- السكة الحديد 4 نقاط

15- منتخب السويس 4 نقاط

16- بترول أسيوط 3 نقاط

17- الداخلية 3 نقاط

18- راية 2 نقاط

19- طنطا‏ نقطة واحدة

20- المنصورة بدون نقاط



نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

نتائج الجولة الثانية في دوري المحترفين

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0

منتخب السويس ضد القناة 0-5

طنطا ضد بروكسي 0-1

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0

المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة)

نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين

لافيينا ضد طنطا 1-1

المقاولون العرب ضد سبورتنج 1-1

بروكسي ضد بترول أسيوط 2-2

القناة ضد ديروط 1-0

الترسانة ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 2-0

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0

نتائج الجولة الرابعة في دوري المحترفين

ديروط ضد الداخلية 0-1

بروكسي ضد لافيينا 2-1

أسوان ضد القناة 1-1

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 1-1

وادي دجلة ضد السكة الحديد مودرن 1-0

المنصورة ضد الترسانة 0-1.

المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.

منتخب السويس ضد سبورتنج 0-0

طنطا ضد أبو قير للأسمدة 0-1.

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2