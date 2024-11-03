الأحد 03 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

الشبورة المائية تجبر قائدي القطارات على تخفيض السرعة

قطار
قطار
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أدى انتشار الشبورة المائية لتخفيض سرعة القطارات فى الفترة الصباحية لضمان سلامة الرحلات وتأمينها وخاصة بالقرب من القرى والمدن والمزلقانات الشرعية وغيرها.

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة، على قيادات هيئة السكك الحديد بأهمية العمل على تخفيض معدل تأخيرات القطارات لأدنى مستوى لها خلال الفترة القادمة مع الالتزام بتعليمات التشغيل وذلك تزامنا مع بدء تطبيق التشغيل الشتوي.

تعليمات وزير النقل لقائدي القطارات

وأصدر وزير النقل تعليمات مشددة لقيادات السكك الحديد، خاصة هندسة السكك الحديدية وقيادات التشغيل بمتابعة التنفيذ للتعليمات الخاصة بتشغيل جهاز التحكم والالتزام بالسرعات المقررة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء وما يتبعه من شبورة كثيفة في الصباح الباكر. 

على صعيد آخر، ارتفعت تأخيرات القطارات بسبب تهدئة السرعة في أوقات الصباح الباكر نتيجة أعمال الصيانة والشبورة المائية، وذلك لتأمين حركة سير القطارات بالقرب من المزلقانات ومداخل القرى.

وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديد، بمراجعة القطارات قبل تحركها والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للركاب.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 65 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

 

ثالثا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.


متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل التي تشمل تشغيل الـ أي تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

 

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا للشبورة المائية فى الصباح الباكر.

 

تخفيض سرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

 وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال عدم وجود شبورة.

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