مارجو روبي ترزق بطفلها الأول

مارجو روبي، رزقت منذ ساعات الممثلة مارجو روبي، بطفلها الأول من زوجها المنتج توم أكيرلي.

وذكرت المواقع الصحفية أن مارجو روبي، رزقت بطفل ذكر، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن اسمه.

مارجو روبي غاضبة من شاكيرا بسبب BARBIE

في سياق متصل، كشف موقع Radar Online، في تقرير جديد، أن الممثلة "مارجو روبي"، غاضبة بشدة، من المغنية "شاكيرا"، بسبب وصفها لفيلم 'BARBIE'، التي قامت مارجو ببطولته، بأنه يقلل من قوة الرجال.

وأوضح التقرير، أن مارجو روبي، قالت لأحد أصدقائها: “لا أريد رؤية شاكيرا بالصدفة في أي مكان”.