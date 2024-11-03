خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الأحد 1 جمادى الأولى
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الأنبياء 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الجن 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة هود 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسرمن سورة هود 15 ق
44: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود الحسينى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق
04: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة البقرة 30ق
43: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد حماد وما تيسر من سورة فاطر 30ق
47: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / إبراهيم الفشنى وما تيسر من سورة هود 30ق
27: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / هاشم هيبة وما تيسر من سورة الحج 15ق
14: 20 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الواقعة/ الحديد 30ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/عبدالوهاب خلاف 5ق الساعة 14:48
مصحف مجود للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد من سورة المؤمنون 27ق
39: 16 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الحديد 12ق
17:11( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة الحجر 30ق
18:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتى الشورى/ الزخرف 30ق
19:05( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء 15ق
19:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة الواقعة 30ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمد عبدالحليم سلامة وما تيسر من سورتى الانشقاق/ الأعلى 30ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورتى ق/ الانفطار 42ق
15: 24 (مساءً) للشيخ / السيد متولى عبد العال وما تيسر من سورتى المائدة /طه 44ق
01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ / حامد أحمد صلاح وما تيسر من سورة طه 15ق
03:27 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى الإنسان/ الطارق 29ق
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