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رياضة

مدرب سان جيرمان يبرر إشراك سافونوف بدلا من دوناروما أمام لانس

سافونوف،فيتو
سافونوف،فيتو

وجه لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عدة رسائل بعد الفوز 1-0 على لانس، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الفرنسي.

 

وبرر إنريكي، إشراك الحارس الروسي ماتفي سافونوف على حساب دوناروما، قائلا "كنت أعلم أننا سنواجه صعوبة كبيرة، لإجادة لانس الضغط بشراسة، ويبقى حارس المرمى هو اللاعب الحر الوحيد".

وأضاف "لدي هوس شديد بأن يجيد جميع اللاعبين بناء الهجمات من الخلف، وأعمل على ذلك يوميا، وبإمكان الحراس الثلاثة دوناروما وسافونوف وتيناس المشاركة في أي وقت".


وتابع في المؤتمر الصحفي "في بعض الأحيان أنجح، وأحيانا لا، لقد منحنا سافونوف تفوقا واضحا أمام لانس، وأدى مباراة جيدة، ولم يكن أمرا سهلا بالنسبة له، ولكنني سعيد جدا بأدائه".

وأشار "لا ألتفت للأرقام، ولكن سافونوف لم يرتكب أخطاء، ولكنه لم يشارك أساسيا لمجرد أنه يلعب بقدمه بشكل أفضل من دوناروما".

 

وأكد إنريكي "أعتمد على جميع اللاعبين المتاحين في قائمة الفريق، وأنا كمدرب على استعداد لتغيير قناعاتي في أي وقت استنادا على ما أراه، وليس لدي أي شكوى تجاه أي لاعب"، وذلك ردا على إمكانية اعتماده على راندال كولو مواني.

وأتم إنريكي "لا أقرأ الصحف، ولكن تردد في بداية الموسم أننا لسنا الفريق الأقوى، وكان علينا الاحتفاظ بتركيزنا، وأعتقد أننا ننفي حاليا كل ما تردد، وأثبتنا أن ما تم تداوله لم يتحقق".

ويتصدر باريس، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، بينما جمع 4 نقاط في مشواره بدوري أبطال أوروبا بعد مرور 3 جولات.

 

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