باريس سان جيرمان يفوز على لانس بهدف ويعزز صدارته بترتيب الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، حقق فريق باريس سان جيرمان، فوزا صعبا بهدف نظيف على ضيفه لانس، ليواصل سلسلة انتصاراته ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الفرنسي.

وسجل عثمان ديمبلي، الهدف الوحيد لسان جيرمان في الدقيقة الرابعة، من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، اليوم السبت.

باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 26 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة بفوز ثالث على التوالي، بينما تجمد رصيد لانس عند 14 نقطة في المركز السابع.

ولم يمنح العملاق الباريسي، فرصة التقاط الأنفاس إلى ضيفه، وتمكن من هز شباكه بهدف مبكر سجله ديمبلي، مستفيدا من مجهود رائع لزميله برادلي باركولا.



وكاد باريس سان جيرمان أن يضاعف تفوقه لولا تألق بريس سامبا، الذي تصدى لنحو 4 محاولات محققة أمام فابيان رويز وماركو أسينسيو وباركولا، بينما تصدى القائم لتسديدة من ديمبلي.

كما هدد أصحاب الأرض، مرمى لانس، بمحاولات أخرى أقل خطورة لأشرف حكيمي وفيتينيا، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم باريسي مقابل محاولة واحدة لضيفه بضربة رأس للمدافع ديفر ماتشادو.

الخسارة الثانية على التوالي لفريق لانس

وتلقى لانس، خسارته الثانية على التوالي، بينما انتزع البي إس جي 3 نقاط ثمينة تحفزه قبل اللقاء المرتقب أمام أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.