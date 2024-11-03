ترامب يهاجم هاريس ويسخر من تعاملها مع ملفي الاقتصاد والهجرة

انتخابات الرئاسة الأمريكية، التقى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، مساء أمس السبت، بمؤيديه في ولاية فيرجينيا، بتجمع هاجم فيه منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأبدى ترامب ثقته في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه موجود في فيرجينيا لاعتقاده بأنه قادر على الفوز بأصوات الولاية.



وتعهد الرئيس السابق بالعمل على إنهاء التضخم في الولايات المتحدة بعد انتخابه رئيسا.

وانتقد ترامب هاريس لطريقة تعاملها في ظل إدارة جو بايدن مع الملف الاقتصادي، وقال: "اقتصاد كامالا يدل ليس على علامات ركود وإنما كساد".

وأضاف ترامب أن المواطنين السود في أمريكا يتأثرون بشدة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستولون على الوظائف والموارد.