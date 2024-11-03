الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: التعادل مع الإسماعيلي على ملعبه نتيجة جيدة

الاسماعيلي وغزل المحلة،فيتو
الاسماعيلي وغزل المحلة،فيتو

علَق أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، على التعادل الذي حققه زعيم الفلاحين أمام الإسماعيلي بدون أهداف على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

 

وقال عبد الملك في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عير فضائية TeN: غزل المحلة استعد جيدًا للدوري الممتاز هذا الموسم، وحرصت على بداية فترة الإعداد مبكرًا بعد حسم الصعود، ونجحنا في ضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات في الدوري الممتاز بجانب العناصر التي شاركت معنا في دوري المحترفين.

وأضاف: راضِ عن التعادل أمام النادي الاسماعيلي على ملعبه، وبالتأكيد فهي نتيجة جيدة للغاية، أيًا كانت الظروف التي يمر بها الدراويش هذا الموسم بسبب إيقاف القيد وعدم ضم صفقات جديدة والاعتماد على بعض اللاعبين الشباب، لكن الأصفر يبقى دائمًا أحد القلاع الكبرى في الكرة المصرية.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى 

1 الأهلي 3 نقاط
2 سموحة  3 نقاط
3 المصري البورسعيدي  3 نقاط
4 الزمالك  3 نقاط
5 الاتحاد السكندري  3 نقاط
6 بيراميدز  نقطة واحدة 
7 بتروجيت  نقطة واحدة 
8 الجونة  نقطة واحدة 
9 إنبي  نقطة واحدة 
10 مودرن سبورت  نقطة واحدة 
11 زد اف سي  نقطة واحدة 
12 الإسماعيلي  نقطة واحدة 
13 غزل المحلة  نقطة واحدة 
14 البنك الأهلي  بدون نقاط
15 فاركو  بدون نقاط
16 حرس الحدود  بدون نقاط
17 طلائع الجيش  بدون نقاط
18 سيراميكا كليوباترا  بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد عيد عبد الملك الاسماعيلي نادي غزل المحلة غزل المحلة الدوري الممتاز

مواد متعلقة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى

غزل المحلة يتعادل سلبيا مع الإسماعيلي في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

دجيش: محمد عادل لم يكن مؤهلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي لهذا السبب

الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة بشأن أمطار الشتاء على القاهرة (فيديو)

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف آخر الإحصائيات عن المدمنين في مصر

تأسست عام 1949، تعرف على وحدة "شايطيت 13" التي نفذت إنزالا في لبنان

اليوم أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب

هل تتسبب الضربات الإسرائيلية بغزة في حدوث هزة أرضية بمصر؟ البحوث الفلكية ترد (فيديو)

زي النهاردة، اندلاع حرب الأفيون الأولى بين الصين وبريطانيا وأسباب غريبة وراء الصراع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

بسبب صورة، طرد عضو كنيست من الخدمة العسكرية

آخر متحف لـ «لينين» في أوروبا يودع زواره إلى الأبد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads