أحمد عيد عبد الملك: التعادل مع الإسماعيلي على ملعبه نتيجة جيدة

علَق أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، على التعادل الذي حققه زعيم الفلاحين أمام الإسماعيلي بدون أهداف على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وقال عبد الملك في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عير فضائية TeN: غزل المحلة استعد جيدًا للدوري الممتاز هذا الموسم، وحرصت على بداية فترة الإعداد مبكرًا بعد حسم الصعود، ونجحنا في ضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات في الدوري الممتاز بجانب العناصر التي شاركت معنا في دوري المحترفين.

وأضاف: راضِ عن التعادل أمام النادي الاسماعيلي على ملعبه، وبالتأكيد فهي نتيجة جيدة للغاية، أيًا كانت الظروف التي يمر بها الدراويش هذا الموسم بسبب إيقاف القيد وعدم ضم صفقات جديدة والاعتماد على بعض اللاعبين الشباب، لكن الأصفر يبقى دائمًا أحد القلاع الكبرى في الكرة المصرية.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى

1 الأهلي 3 نقاط

2 سموحة 3 نقاط

3 المصري البورسعيدي 3 نقاط

4 الزمالك 3 نقاط

5 الاتحاد السكندري 3 نقاط

6 بيراميدز نقطة واحدة

7 بتروجيت نقطة واحدة

8 الجونة نقطة واحدة

9 إنبي نقطة واحدة

10 مودرن سبورت نقطة واحدة

11 زد اف سي نقطة واحدة

12 الإسماعيلي نقطة واحدة

13 غزل المحلة نقطة واحدة

14 البنك الأهلي بدون نقاط

15 فاركو بدون نقاط

16 حرس الحدود بدون نقاط

17 طلائع الجيش بدون نقاط

18 سيراميكا كليوباترا بدون نقاط