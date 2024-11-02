غزل المحلة يتعادل سلبيا مع الإسماعيلي في الدوري الممتاز

تعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره غزل المحلة سلبيا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت، باستاد الإسماعيلية، في أولى مباريات الفريقين بالدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 80 تلقي عبد الرحمن عموري لاعب فريق غزل المحلة البطاقة الحمراء.

وبتلك النتيجة يحصد فريقا الإسماعيلي وغزل المحلة أول نقطة لهما خلال مشوارهما في بطولة الدوري.

وحرص الفريقان على الوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق أحداث المباراة على روح مدرب الإسماعيلي الراحل إيهاب جلال.

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام المحلة كالتالي:

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلي كالتالي:

قائمة الإسماعيلي أمام غزل المحلة



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، محمد نصر، عماد حمدى

الوسط: هشام محمد، محمد بيومى، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر القط، على الملوانى، عبد الله السعيد، محمد خطارى، مروان حمدى، محمد زيدان، إيريك تراورى، محمد وجدى

الهجوم: خالد النبريصي، حسن صابر، نادر فرج