أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد فوز نيس على بريست (فيديو)

علق محمد عبد المنعم على فوز فريقه نيس على بريست، مساء السبت، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

Mohamed Abdelmonem heureux après cette victoire en Bretagne 😄🎙#SB29OGCN pic.twitter.com/tAtKFBN1e3 — OGC Nice (@ogcnice) November 2, 2024

وخاض محمد عبد المنعم المباراة كاملة، وتمكن نيس من الفوز بهدف دون مقابل على بريست.



ونشر نيس عبر حسابه على منصة "إكس" تصريحات لمحمد عبد المنعم عقب المباراة والتي أعرب خلالها عن سعادته بالفوز.

وقال محمد عبد المنعم: "الحمد لله على الفوز، فوز مهم يمنحنا ثقة في الفترة القادمة إن شاء الله".



وأكد: "الحصول على 3 نقاط على أرض بريست في ملعب صعب وفريق جيد جدًا، الحمد لله على الثلاث نقاط".

واختتم: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني وجميع الطاقم والجمهور الذي ساندنا، الحمد لله".

نيس يفوز علي بريست

وفاز فريق نيس على نظيره بريست، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب "فرانسيس بليه".

وسجل هدف فوز فريق نيس اللاعب إيفان جيساند في الدقيقة 42.