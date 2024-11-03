الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد فوز نيس على بريست (فيديو)

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

علق محمد عبد المنعم على فوز فريقه نيس على بريست، مساء السبت، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي. 

وخاض محمد عبد المنعم المباراة كاملة، وتمكن نيس من الفوز بهدف دون مقابل على بريست.


ونشر نيس عبر حسابه على منصة "إكس" تصريحات لمحمد عبد المنعم عقب المباراة والتي أعرب خلالها عن سعادته بالفوز.

 

وقال محمد عبد المنعم: "الحمد لله على الفوز، فوز مهم يمنحنا ثقة في الفترة القادمة إن شاء الله".


وأكد: "الحصول على 3 نقاط على أرض بريست في ملعب صعب وفريق جيد جدًا، الحمد لله على الثلاث نقاط".

واختتم: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني وجميع الطاقم والجمهور الذي ساندنا، الحمد لله".

نيس يفوز علي بريست

 

وفاز فريق نيس على نظيره بريست، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما  ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب "فرانسيس بليه".

وسجل هدف فوز فريق نيس اللاعب إيفان جيساند في الدقيقة 42.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد عبد المنعم نيس بريست الدوري الفرنسي فريق نيس

مواد متعلقة

بمشاركة عبد المنعم، نيس يفوز على بريست 1ـ0 بالدوري الفرنسي

بمشاركة عبد المنعم، نيس يتقدم علي بريست بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة

الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

اندلاع حريق في عقار بشارع جمال عبد الناصر بالسلام

جهاد جريشة يوضح لـ فيتو أبرز الحالات الجدلية في مباراة الأهلي وسيراميكا

القيادة الوسطى الأمريكية تعلن وصول قاذفات استراتيجية من طراز «بي-52» إلى المنطقة

شقيق العامري فاروق يفجر مفاجأة بشأن منصب نائب رئيس الأهلي

محمد حماقي ومصطفى قمر يحييان حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين

أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد فوز نيس على بريست (فيديو)

منوعات

المزيد

آخر متحف لـ «لينين» في أوروبا يودع زواره إلى الأبد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الشعر الطويل في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads