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رياضة

بمشاركة عبد المنعم، نيس يفوز على بريست 1ـ0 بالدوري الفرنسي

نيس
نيس

فاز فريق نيس على نظيره بريست، بهدف دون رد في  المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب "فرانسيس بليه".

وسجل هدف فوز فريق نيس اللاعب إيفان جيساند في الدقيقة 42. 

وشارك في التشكيل الأساسي لفريق نيس لمواجهة بريست المحترف المصري محمد عبد المنعم. 

تشكيل نيس لمباراة بريست

 

القناة الناقلة لمباراة نيس وبريست في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نيس وبريست في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 2.

أهداف مباراة نيس وموناكو وحالة الطرد

وافتتح السويسري إمبولو التسجيل لصالح فريق موناكو في الدقيقة 39، ليتقدم الضيوف، إلا أن جويساند تمكن معادلة النتيجة في الدقيقة 45+1 بعد صناعة من الظهير الأيسر التونسي الدولي علي العابدي، ليمنح التعادل لصالح أصحاب الأرض نيس.

وتحصل اللاعب فاندرسون على بطاقة حمراء في الدقيقة 45+4 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب الاعتراض، ليكمل موناكو المباراة بـ10 لاعبين.

وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين نيس أمام موناكو بهدف لكل فريق ضمن الجولة التاسعة.

وأحرز لابوردي هدف الفوز لصالح نادي نيس في الدقيقة 71، ليمنح أصحاب الأرض 3 نقاط هامة.

 

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بريست الدوري الفرنسي نيس محمد عبد المنعم نيس وبريست

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