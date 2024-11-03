بالمليارات، معلومات الوزراء يرصد المخصص المالي لقطاع التنمية البشرية 2024-2025

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (118 مليار جنيه تم تخصيصها لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024-2025).

الاستثمار في قطاع التنمية البشرية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لقطاع التنمية البشرية.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية؛ حيث تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024/2025.

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ أن محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية تبلغ نحو 7 مليارات دولار من خلال التمويلات الميسرة، والدعم الفني، والمنح، ومبادلة الديون.