السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يرصد استثمارات مركز ديلويت للابتكار (إنفوجراف)

مركز ديلويت للابتكار
مركز ديلويت للابتكار
ads

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم السبت، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (افتتاح “مركز ديلويت” أول مركز للابتكار لشركة ديلويت في مصر).

مركز ديلويت للابتكار 

وتم افتتاح مركز ديلويت للابتكار باستثمارات 30 مليون دولار، ليفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري في مجال التكنولوجيا.

May be an image of ‎4 people and ‎text that says "‎افتتاح مركز "ديلويت" أول مركز للابتكار لشركة دیلويت في مصر ださい Deloitte. 1 يهدف إلى C تعزيز إمكانات المواهب الصاعدة في مجالات التكنولوجيا،الناشئة وعلوم وهندسة،الكمبيوتر، ونظم الأعمال والمعلوما وهندسة البيانات وغيرها 350 متخصضًا ى يعملون به حاليًاء ومستهدف زيادة العدد إلى 5000 متخصص خلال الأعوام القليلة.المقبلة 30 مليون دولار حجم استثمارات المركز على مدار ثلاثة.أعوام. 6.2 مليارات دولار يقدم خدمات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والخدمات السحابية وغيرها من الخدمات الرقمية لأسواق أوروبا والشرق الأوسط WWW.IDSC.GOV.EG حجم صادرات مصر الرقمية في.2023 jnall eilngloliglgiSir f0000000‎"‎‎

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء مركز ديلويت مركز ديلويت للابتكار افتتاح مركز ديلويت للابتكار استثمارات مركز ديلويت للابتكار

مواد متعلقة

معلومات الوزراء تعلن تفاصيل الإنفاق على منظومة التدريب المهني (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" يرصد معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بحلول 2026-2027

"معلومات الوزراء" يرصد تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصر

استطلاع جديد لـ «معلومات الوزراء»: الحصول على الأجر العادل يحقق الرضا الوظيفي.. و61% يؤكدون حاجتهم إلى تعلم أدوات وتقنيات جديدة لأداء وظائفهم

الأكثر قراءة

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد، ورئيس مواطنين ضد الغلاء يرد

خبير اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الدولارية

سحب ركامية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

حلم إثيوبيا يتحول لكابوس، اشتباكات القبائل للإطاحة بالانفصاليين في أرض الصومال

زغلول صيام يكتب: هي عقوبة الاتحاد على ثلاثي الزمالك مناسبة.. وهدف السعيد في البنك غير صحيح! وبطولة الأهلي وهمية؟!

منوعات

المزيد

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

ظهور "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وخبيرة ترسيم حدود ترصد أشياء غريبة مجهولة (فيديو)

إنشاء محطة تحاكي الحياة على الكواكب في الهند

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 02- 11- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads