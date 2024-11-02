لقطات من حفل رامي صبري في كندا (صور)
أحيا المطرب رامي صبري، أمس الجمعة، حفلًا غنائيًّا في كندا، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.
حفل رامي صبري في كندا
وقدم رامي صبري خلال حفلة في كندا عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، بالإضافة إلى تقديمه ميدلي خاصًّا من أعماله.
بينما حفله الثاني من المقرر إقامته يوم ٢ نوفمبر في نيويورك، والحفل الثالث في واشنطن يوم 3 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تشهد الحفلات إقبالًا كبيرًا.
وأحيا رامي صبري، مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية، في عدة أماكن بين طنطا والساحل الشمالي.
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