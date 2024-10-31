الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظات

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

مشاجرة بالأسلحة النارية
مشاجرة بالأسلحة النارية ببندر طما في سوهاج.

أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة بمدينة طما بمحافظة سوهاج.

 

مشاجرة بالأسلحة النارية ببندر طما ووجود مصابين 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد بتلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتلقى الرائد محمود ذكي رئيس مباحث مركز شرطة طما بنشوب مشاجرة  بين “طرف أول”: “محمود م ا م”، 26  عامًا - عامل  مصابًا “رش خرطوش متفرق بالجسم، ونجل عمومته  ”مؤيد ا ا ا"، 20 عامًا - عامل،  مصابًا " رش خرطوش بالوجه والصدر "، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة. 
و"طرف ثان":  “علي ع ع م”، 35 عامًا - نجار، وشقيقه “عصام”، 27 عامًا - عامل، الطرفان مقيمان بذات الناحية.

ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم 

وتمكنت القوة الأمنية من ضباط مباحث المركز الرائد محمود زكى رئيس المباحث ومعاونيه الرائد أحمد رشاد والنقيب مدحت ماضى من ضبط طرفي المشاجرة  وبحوزتهم السلاح المستخدم.

وخلال التحقيقات تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاحين المضبوطين بحوزتهما علي أثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة.
 

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