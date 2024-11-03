مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف آخر الإحصائيات عن المدمنين في مصر
كشف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي عن عدد المتعاطين للمخدرات في مصر، الذي وصل إلى 5.9%.
وأشار عثمان في تصريحات خاصة لـ “فيتو” إلى أن التعاطي عالميًا بلغ نسبته 5.6% مشيرًا إلى أننا في مصر نسير مع المعدلات العالمية أما بالنسبة للمدمنين فنسبتهم 2.4% في مصر وهناك جهود مبذولة لخفض تلك النسبة ونسبة التعاطي للمخدرات على المستوى الدولى.
وأكد أنه في العقد الأخير، آخر 10 سنوات، زادت 20%، وبالتالي العالم يعاني من تبعات المخدرات بشكل كبير.
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