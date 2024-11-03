أشرف خضر: الإسماعيلي سيتواجد ضمن أول 9 فرق تنافس على الدوري

قال أشرف خضر، المدير الفني السابق للإسماعيلي، إن الفريق يستطيع الخروج من أزمته الحالية رغم إيقاف القيد.

وأكد المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، أن الدراويش قادرون على التواجد بين التسعة الكبار في الدوري الممتاز بنظامه الاستثنائي.

وأضاف خضر خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الجميع كان في حالة سيئة بعد رحيل إيهاب جلال".

وواصل: "بداية الإسماعيلي في الدوري مبشرة جدًا والأهم أن تبتعد الإصابات عن العناصر الموجودة".

وأكمل: "التاريخ بيقول إن الإسماعيلي يستطيع تجاوز أزمته ويتواجد بين التسع الكبار في الدوري بنظامه الاستثنائي".

وتابع: "مجموعة اللاعبين الموجودة حاليًا في الاسماعيلي تحتاج إلى التأقلم والانسجام".

ترتيب الدوري الممتاز بعد الجولة الأولى

1- الأهلي 3 نقاط

2- سموحة الثاني 3 نقاط

3- المصري البورسعيدي 3 نقاط

4- الزمالك 3 نقاط

5- الاتحاد السكندري 3 نقاط

6- بتروجيت نقطة

7- بيراميدز نقطة

8- إنبي نقطة

9- الجونة نقطة

10- غزل المحلة نقطة

11- الإسماعيلي نقطة

12- مودرن سبورت نقطة

13- زد نقطة

14- البنك الأهلي بدون نقاط

15- فاركو بدون نقاط

16- حرس الحدود بدون نقاط

17- طلائع الجيش السابع بدون نقاط

18- سيراميكا كليوباترا الثامن عشر بدون نقاط